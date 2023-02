Ensaio técnico da Império Serrano na Marquês de Sapucaí - Reprodução Internet / Vinni Luiz Lima

Publicado 11/02/2023 15:48 | Atualizado 11/02/2023 15:51

Rio – A Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) lançará, neste ano, um novo álbum com gravações ao vivo do Carnaval de 2023. O projeto deve chegar às plataformas de streaming em março.

Com captação de áudio in loco, o “Sapucaí ao Vivo” busca eternizar as canções que embalam o público nas arquibancadas, frisas e camarotes do Sambódromo. Para a gravação, feita durante os desfiles oficiais e no Sábado das Campeãs, será usada uma estrutura móvel situada no primeiro recuo da bateria, diante do Setor 1. Uma iniciativa semelhante foi criada em 2008, mas não houve continuidade.

A produção musical é de Pretinho da Serrinha, e a coordenação de Hélio Motta, vice-presidente da Liesa e presidente da Edimusa, a gravadora da entidade.

“Agora, vamos gravar no próprio templo do samba, enquanto a magia acontece. Queremos transmitir ao ouvinte a espontaneidade e a energia da festa. Será um produto para escutar, fechar os olhos e sentir: 'Estou na Sapucaí'”, diz Motta.

Esse será o segundo álbum de sambas-enredo do ano. O tradicional, não gravado na Sapucaí, está disponível em mídia digital desde dezembro e foi recém-lançado em versão física.