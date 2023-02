Bloco ’Empolga às 9’ - Pedro Ivo / Agência O Dia

Bloco 'Empolga às 9'

Publicado 11/02/2023 15:07

Rio - O bloco 'Empolga às 9', que saiu do posto 9 da praia de Ipanema neste sábado (11), homenageou o compositor Aldir Blanc. Das 9h às 14h a banda arrastou os foliões que, mesmo no calor, seguiram animados neste pré-Carnaval.

fotogaleria

Homenagem

O compositor Aldir Blanc, falecido em 2020, foi um dos mais importantes para a consolidação do MPB. Ele foi o responsável pela criação de mais de 600 canções, como o sucesso "O Bêbado e a Equilibrista", que ficou famoso na voz de Elis Regina.

Sua carreira não começou como compositor. Blanc se formou em medicina e se especializou em psiquiatria, mas deixou a profissão em 1973 para se dedicar exclusivamente à música. Aldir Blanc compunha em parceria com João Bosco, mas os dois se separaram em 1982, de acordo com os dois, sem brigas.

Entre seus trabalhos mais famosos estão: "Bala com Bala", "Dois pra Lá, Dois pra Cá", O Mestre-sala dos Mares", Kid Cavaquinho", "De Frente com o Crime", "Corsário", "Coração Agreste", entre muitos outros.

Aldir Blanc tinha 73 anos quando foi internado com Covid-19, além de sintomas de infecção urinária e pneumonia. Ele ficou na UTI, mas não resistiu e faleceu no dia 4 de maio.

Bloco Empolga às 9

O Bloco 'Empolga às 9' nasceu em 2003 quando um grupo de amigos se juntou no posto 9 de Ipanema para fazer música. Nos anos seguintes, cada vez mais pessoas se juntaram ao grupo e criou-se uma tradição. Em 2004, o bloco desfilou no Carnaval em Botafogo com uma bateria compacta e um carro de som pequeno. A cada ano que passava, eles iam se profissionalizando e crescendo. Com as cores vermelho e branco, o bloco continua a arrastar foliões pela praia de Ipanema até hoje.