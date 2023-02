Eduardo Paes, prefeito do Rio e Ronnie Costa, presidente da Riotur, homenageiam Laíla - Divulgação

Publicado 12/02/2023 16:47 | Atualizado 12/02/2023 16:49

Rio - O prefeito Eduardo Paes se uniu ao presidente da Riotur, Ronnie Costa, para homenagear Laíla, um dos maiores baluartes do Carnaval carioca, que faleceu no ano de 2021, em decorrência da Covid-19. A homenagem ocorreu neste sábado, na Marquês de Sapucaí, antes do início da tradicional cerimônia de lavagem do sambódromo , e ainda contou com a participação do cantor Dudu Nobre.

Na ocasião, o prefeito do Rio realizou um longo discurso e finalizou com a frase "Laíla vive!" ao citar a importância do carnavalesco. Cria do Morro do Salgueiro, Laíla dedicou sete décadas de sua vida à sua paixão, o Carnaval, e deixou imenso legado por sua atuação como produtor musical, diretor de Carnaval e diretor de harmonia.



Laíla, que faleceu aos 78 anos de idade, em meio à pandemia da Covid-19, foi a personalidade sugerida pelos sociólogos e produtores culturais Ricardo Mariath e Bianca Behrends, para receber a homenagem na Sapucaí. Os dois tiveram a oportunidade de trabalhar com o carnavalesco durante 16 anos consecutivos e pretendem promover novos projetos sobre o legado cultural deixado por ele.