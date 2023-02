Quitéria Chagas - Priscila Nicheli

Publicado 12/02/2023 07:00

Rio - Quitéria Chagas, de 42 anos, já é um nome reconhecido no Carnaval. Após 20 anos no Império Serrano, a passista agora é rainha da escola e virá apresentando a Comissão de Frente. Darlin Ferratry, mãe de Lexa, continua reinando à frente da bateria.

Feliz com o novo título, Quitéria conta que sua história com a verde e branco começou em 2003, quando conheceu a presidente da agremiação, Vera Lúcia Corrêa de Souza, durante a gravação das vinhetas de Carnaval da Globo. Depois de tanto tempo, o coração da beldade ainda vibra diferente ao entrar na Avenida. "O que eu mais gosto no desfile de Carnaval é o calor humano do público e poder representar o Império Serrano. Na hora que eu desfilo eu sou muito feliz. É o melhor momento da minha vida, indescritível", garante.





Quitéria conta que um dos momentos mais emocionantes que passou com a agremiação foi sua estreia como rainha de bateria. "A primeira vez que eu pisei na Avenida e o setor um ovacionou foi um momento muito atípico. E agora eles fazem sempre quando eu piso lá, é lindo... A primeira vez que eu desfilei como rainha de bateria (também foi emocionante). (Ser rainha) Sempre foi um objetivo importante na minha vida!", explica. A beldade também desfilou pela União da Ilha antes de se juntar ao Império, onde chegou ao posto de rainha de bateria por insistência dos membros da comunidade.

Atualmente, a passista mora em Milão, na Itália, mas voltou ao Brasil meses antes de pisar na Sapucaí para se preparar para o desfile. "Eu sinto que preciso estar sempre preparando o meu corpo porque eu sinto prazer (em malhar). Necessito fazer atividade física! Mas quando chega o mês de janeiro, que é quando eu estou no Brasil, fica mais complexo. Acabo evidenciando mais as clínicas de estética, fazer musculação, fisioterapia...", revela.

"É um processo muito árduo para evitar lesão. E quando chega mais próximo do Carnaval, tem que segurar a onda dos doces, que são o meu ponto fraco", confessa. "A gente tem que estar sentindo bem. Mas não por pressão, eu não estou nem aí pras pessoas. O meu foco é meu prazer, meu desejo e eu tenho que estar bem comigo mesma", garante.

Após dois anos longe da Marques de Sapucaí por conta da pandemia da covid-19, Quitéria conta como está sendo o retorno. "Em abril (de 2022) foi maravilhoso poder voltar. A gente precisava dessa libertação ano passado. Foi a volta meio termo já que as pessoas ainda estavam com receio. Eu tinha (receio). Sobre as doenças respiratórias, agora já está tudo sanado. Nós estamos vivendo né? Intensamente! Então, será maravilhoso. E a gente está muito feliz, acreditando que será o maior espetáculo da Terra e de fato será, pelas mudanças que estão acontecendo."

O desfile do Império Serrano homenageará o cantor Arlindo Cruz, no Grupo Especial, trazendo o enredo "Lugares de Arlindo" no Domingo de Carnaval. Quitéria conta que as expectativas para a colocação da agremiação estão altas. "Primeira vez que eu vejo o Império Serrano com o Barracão sendo bem falado. Acabou aquela ideia da escola que vai descer a qualquer momento. A escola está bem estruturada", comemora.

A rainha da escola revela que sempre teve muita admiração por Arlindo Cruz e que ele a ajudou profissionalmente. "Ele me ajudou muito profissionalmente e como pessoa. Sempre enalteceu o meu trabalho falando 'com a eterna rainha'... Eu nunca vou esquecer! Ele é a primeira e única pessoa que ia na Avenida falar comigo! Beijava a minha mão como se fosse um ritual... Sinto falta disso".

Agora, a passista se prepara para carregar homenagear o amigo na Avenida. "Me sinto tão radiante nessa homenagem ao Arlindo Cruz! Ele merece muito ser enaltecido não só pela história de vida dele na cultura, na música brasileira, mas também pelo histórico de vida dele, de saúde e superação. Ele é um guerreiro imperial. Vai ser emocionante demais poder representá-lo ali antes da comissão de frente!", finaliza.

Matéria da estagiária Rebecca Henze sob supervisão de Tábata Uchoa