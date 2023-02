Harry Styles - Reprodução Internet

Publicado 12/02/2023 12:03

Harry Styles, de 29 anos, segue conquistando uma infinidades de prêmios. Desta vez, o cantor venceu em quatro categorias no Brit Awards, premiação em reconhecimento à música britânica e internacional. A cerimonia aconteceu neste sábado (11) na The O2 Arena, em Londres, na Inglaterra. Além de ganhar as estatuetas, Harry ainda beijou o cantor escocês Lewis Capaldi, mais conhecido pela música "Someone You Loved".

O ex-One Direction levou para casa os prêmios das categorias Artista do Ano, Álbum do Ano, com "Harry's House", Música do Ano com "As It Was" e Melhor Artista pop/R&B. Em um de seus discursos, o cantor agradeceu aos ex-colegas de banda: "Quero agradecer a Niall, Liam, Louis e Zayn. Também não estaria aqui sem vocês"

Além de Harry Styles, Beyoncé, David Guetta, The 1975 e muitos outros artistas levaram o prêmio para casa. Confira, a seguir, os vencedores do Brit Awards 2023:

Música do Ano - "As It Was", Harry Styles

Música internacional do ano - "Break My Soul", Beyoncé

Artista Pop/R&B - Harry Styles

Artista de Alternativo/Rock - The 1975

Artista Dance - Becky Hill

Grupo do ano - Wet Leg

Artista internacional - Beyoncé

Artista Revelação - Wet Leg

Artista de Hip Hop/Grime/Rap - Aitch

Grupo internacional - Fontaines DC

Artista do Ano - Harry Styles

Artista em ascensão - Flo

Compositor do Ano - Kid Harpoon

Produtor do ano - David Guetta

Álbum do ano - "Harry's House", Harry Styles