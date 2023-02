Rep Festival 2023 - Reprodução Internet

Rep Festival 2023Reprodução Internet

Publicado 12/02/2023 09:59 | Atualizado 12/02/2023 12:17

Rio - Não faltaram reclamações para o primeiro dia do REP Festival, que aconteceu debaixo de chuva neste sábado (11) em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Internautas que estavam no evento compartilharam o descaso que sofreram por parte da organização do festival. Vídeos que circulam pela internet mostram o público em meio à lama e até mesmo cobras foram vistas no local. Atrasos também foram motivo de revolta. Por conta disto, o segundo dia do festival foi cancelado.

Na manhã deste domingo, a organização do evento divulgou uma nota oficial explicando o motivo do cancelamento do segundo dia de festival: "A produção do REP Festival informa que devido aos danos causados à estrutura do evento pelas fortes chuvas que acometeram o Rio de Janeiro nos últimos dois dias, o segundo dia do festival será cancelado".

"A decisão da organização se dá pensando na segurança e mobilidade do público, dos artistas e da equipe técnica e operacional", seguiu a nota.

Eles informaram, ainda, que quem comprou o ingresso será ressarcido: "O público que comprou o ingresso para o segundo dia de festival será devidamente ressarcido. O contato deverá ser feito pela ticketeira oficial: a plataforma Ingresse".





Esta não é a primeira polêmica. Dez dias antes do evento, a organização mudou o local onde aconteceria o festival . A Cidade do Rap, que ficaria na Barra da Tijuca, passou para Guaratiba, ambas na Zona Oeste do Rio. A alteração do endereço também foi motivo de revolta nas redes sociais.

Alguns artistas que se apresentariam no festival cancelaram seus respectivos show e explicaram para o público nas redes sociais. Baco Exu do Blues, Matuê, Teto, Wiu, e Racionais MC foram alguns dos que compartilharam com seus fãs que não estariam presente no evento.



Alguns dos rappers que se apresentaram, como é o caso do DJonga, não deixaram barato para a organização do evento e também reclamou: "Eu pisei naquele palco porque não queria decepcionar mais do que já estavam decepcionadas as pessoas que ficaram esperando os nossos shows lá"



Prometendo mais de 100 atrações e uma ótima estrutura , não foi isto que o Rep Festival entregou para seu público. Além da lama, as pessoas reclamaram das enormes filas para os ônibus, bebidas sendo servidas quente e transtornos na volta para casa. O nome do festival foi um dos mais comentados nas redes sociais neste sábado