Muitos compradores desistiram de ir ao evento e estão vendendo seus ingressosRedes sociais

Publicado 02/02/2023 11:55

Rio - O Rep Festival, um dos maiores festivais do gênero do país, anunciou a mudança de local da edição de 2023, na noite desta quarta-feira (1°), há 10 dias dos shows. A Cidade do Rap, que antes ficaria na Barra da Tijuca, agora é em Guaratiba, ambos ficam na Zona Oeste.



Com a alteração, o nome do bairro ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (2). Além das reclamações relacionadas a distância, muitos compradores decidiram vender seus ingressos por conta da dificuldade em chegar ao novo endereço.



Os ingressos para o festival começaram a ser vendidos em outubro do ano passado, antes mesmo das atrações serem convidadas, e no site da venda, os organizadores diziam que a Cidade do Rap ficaria na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, ao lado do Terminal Alvorada.



O novo endereço, na Avenida Dom João VI, após a estação do BRT Mato Alto, no sentido Zona Oeste, fica a 28 quilômetros de distância do primeiro local divulgado como sede do evento.



"A minha proposta é colocar o maior movimento cultural do PLANETA onde ele merece… NO TOPO! E pra dar seguimento ao que construímos juntos, levantei uma CIDADE DO RAP no meio do Rio de Janeiro, pertin da natureza, longe da babilônia (pro som ficar no talo!)", anunciou a página do Instagram







Reclamações e desistências



A estudante Caroline Rodrigues, de 20 anos, é moradora do Tanque, em Jacarepaguá, e foi pega de surpresa com a alteração no endereço. "Fiquei muito chateada porque foi uma mudança bem repentina e muito próxima do evento. Vai me prejudicar pois é bastante longe de onde moro e é complicada a condução até lá", contou.



Caroline ainda assumiu que teve vontade de vender seu ingresso quando soube que precisaria ir até Guaratiba para assistir aos shows, mas desistiu.



"Pensei em vender, porém não vendi porque tenho muita vontade de ir a esse evento, mas ainda não sei como vou, estou verificando as possibilidades de transporte", desabafou.



A publicação da página oficial do evento no Instagram, que anunciou a mudança do local recebeu tantas reclamações que os comentários foram desativados. No Twitter, diversos internautas expuseram sua indignação por conta da mudança repentina e sem aviso prévio.



"Parabéns organização do Rep Festival pela irresponsabilidade e descaso com o cliente em mudar oo local do evento faltando menos de 2 semanas para o evento", publicou um.



"O Rep Festival vai ser realmente em Guaratiba, que bagulho ridículo! Por que deixam para avisar 10 DIAS antes? Isso porque na plataforma de venda do ingresso estava mostrando que era na Barra... Que nojo dos organizadores do evento, toda hora uma decisão errada e uma vergonha nova", reclamou outro.



"O que as pessoas não entendem sobre a questão do Rep é que o problema não é ser em Guaratiba, mas sim eles terem mudado o local faltando 10 dias sem ter o mínimo respeito com pessoas", tuitou uma.



"E eu que peguei um Airbnb do lado do parque dos atletas e o Rep Festival mudou para Guaratiba? Eu sei lá onde fica essa p*rra, eu não sou do Rio, que desespero", disse outra.



Alguns usuários defenderam o novo local escolhido para a Cidade do Rap. "Sinceramente, não entendo essa galera reclamando de onde vai ser o Rep. Uma coisa eu garanto, Guaratiba tem mais representatividade no rap do que a Barra. Mas desde sempre esses boys fazem isso, tudo que vem da favela querem se apropriar e ainda esquecem da raiz do bagulho".

Além das reclamações, os anúncios de venda de ingressos para o evento tomaram conta das páginas do Twitter. Na maioria deles, os internautas deixam claro que o motivo da venda é a desistência após a mudança no endereço da Cidade do Rap a poucos dias dos shows.