A dupla tentou fugir, mas acabou sendo capturada por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos EspeciaisDivulgação

Publicado 02/02/2023 20:37 | Atualizado 02/02/2023 22:03

Rio - Dois milicianos, identificados como Rafael Rodrigues dos Anjos e Erivelto Almeida da Silva Júnior, foram presos em flagrante durante uma operação da Polícia Civil, nesta quinta-feira (2), por extorquir comerciantes em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A dupla também é suspeita de participação na guerra entre milicianos e traficantes na região. Os presos responderão pelos crimes de extorsão mediante ao emprego de arma de fogo e constituição de milícia privada.

De acordo a Polícia Civil, os criminosos, que integram o grupo que atua na região da 'Boiuna', acabavam de sair de um comércio e, logo em seguida, se dirigiam para o estabelecimento ao lado, extorquindo os comerciantes a pagarem o que eles chamavam de 'taxa de segurança'.

Durante a abordagem feita por agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO), um dos milicianos tentou fugir e chegou a colidir o veículo que dirigia com um poste. O outro também tentou fugir correndo, mas foi alcançado pelos policiais. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm com a numeração raspada e um revólver calibre 38, além de dinheiro em espécie que haviam acabado de extorquir de comerciantes da região.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, vários comerciantes agradeceram aos agentes no local, mas relataram que têm medo de denunciar formalmente tais criminosos às autoridades, temendo vinganças.

Rafael e Erivelto já vinham sendo investigados há algum tempo e informações coletadas demonstraram que eles podem ter participado das recentes guerras que vem ocorrendo nas Comunidades da Gardência Azul, Muzema e Tijuquinha.