Menina foi agredida de diversas formas, inclusive com objetos como chinelos, mangueira e cabo de vassoura - Reprodução mídias sociais

Publicado 02/02/2023 20:41 | Atualizado 02/02/2023 20:49

Rio - Uma menina de 5 anos, vítima de agressões praticadas pela companheira da mãe, foi resgatada por uma equipe do Conselho Tutelar de Cachoeiras de Macacu, Região Metropolitana do Rio. De acordo com o registro do órgão, a menor foi submetida a sessões de espancamentos com socos, chutes, empurrões e até vassouradas. As duas mulheres foram presas em flagrante pelo crime de tortura no domingo passado (29).

A mãe não participou das agressões, segundo o órgão, mas foi presa por ter sido conivente com a tortura. As duas ainda têm outras quatro crianças com idades entre 4 e 9 anos. Os menores terão a guarda transferida para membros da família.

A ação do Conselho Tutelar foi movida após denúncias de vizinhos que ouviam as agressões e choro da criança. Segundo a autoridade de apoio ao menor, a criança foi alvo de agressões em diversas situações, com socos, pontapés, empurrões e com diversos objetos, como mangueiras, chinelos e até um cabo de vassoura. Ela também foi empurrada de uma escada, o que causou uma lesão na cabeça.

Após ser resgatada, a menor foi levada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Cachoeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos. Ela permaneceu em observação até a última segunda-feira (30), quando recebeu alta e foi levada para realizar exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

A mãe e a companheira acusada pela agressão seguem presas desde último domingo. Na terça-feira, a audiência de custódia negou pedido de liberdade provisória expedido pela defesa. As duas estão detidas no presídio Nelson Hungria, em Benfica, na Zona Norte do Rio.

O resgate da menor contou com o apoio da Polícia Civil e com uma patrulha do 35º BPM (Itaboraí).