Rio de Janeiro

Sobrevivente do acidente com time de Caxias fala do amigo que morreu: 'Estava sentado do meu lado'

Carlos Magno Júnior, de 15 anos, estava sentado ao lado de Thyago Ramos, também de 15 anos

Publicado 02/02/2023 17:39 | Atualizado há 2 horas