Grupo vandalizou a fachada de um mercado do bairro Jardim América - Reprodução

Grupo vandalizou a fachada de um mercado do bairro Jardim AméricaReprodução

Publicado 02/02/2023 17:36 | Atualizado 02/02/2023 20:55

Rio - Moradores e comerciantes do bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio, viveram momentos de tensão na tarde desta quinta-feira (2). Vídeos divulgados nas redes sociais mostram criminosos saqueando estabelecimentos e invadindo ônibus que passavam pelo local.

As gravações mostram diversas pessoas vandalizando farmácias e mercados da região. Além dos saques, há relatos que o tráfico da Comunidade Furquim Mendes ordenou que os comércios fechassem as portas devido a morte de um suspeito nesta quinta-feira (2).

Criminosos depredam estabelecimentos em Jardim América após morte de suspeito



Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/Zlx7Bd0VCJ — Jornal O Dia (@jornalodia) February 2, 2023

Segundo a Polícia Militar, o comando do 16º BPM (Olaria) informou que as ações dos criminosos teriam sido incitadas pelo crime organizado da Comunidade Furquim Mendes. A fachada de um supermercado da região foi danificada durante os atos.

A PM ressaltou que o policiamento está reforçado em todo o bairro Jardim América com o apoio de equipes das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e a situação foi estabilizada.

Policiais do 16º BPM ainda apreenderam dois adolescentes na Rua Furquim Mendes, em Vigário Geral. O local fica próximo ao bairro Jardim América. Junto com eles, uma arma de fogo também foi apreendida. A ocorrência foi registrada na 38ª DP (Brás de Pina).



Ainda de acordo com a corporação, as ações foram desencadeadas após a morte de um suspeito que estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (2).

Na última terça-feira (31), equipes do 16º BPM entraram em confronto com criminosos armados na Comunidade Furquim Mendes. Na ocasião, um fuzil calibre 5,56 foi apreendido. Momentos depois da ação, o homem deu entrada na unidade de saúde.

Através das redes sociais, internautas reclamaram da situação que o bairro passou. "Não fui e nem vou em Jardim América esses dias. Pau quebrando lá e mercado sendo saqueado hoje. Clima terrível", postou um usuário.

"Meu país Jardim América vivendo dias de guerra. É mercado sendo saqueado, toque de recolher, tiro todos os dias..que situação", disse outra.

Baderneiros foram para as ruas de Jardim América quebrar ônibus e atacar mercados na tarde de hoje após morte de um marginal pic.twitter.com/V5iBgWy0VS — Informe RJO (@InformeRJO) February 2, 2023