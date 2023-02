Daniel Silveira, ex-deputado federal, está preso em uma cadeia pública em Benfica, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Daniel Silveira, ex-deputado federal, está preso em uma cadeia pública em Benfica, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 02/02/2023 19:21 | Atualizado 02/02/2023 19:25

Daniel Silveira (PTB) foi transferido por volta das 16h30 desta quinta-feira (2) para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Conforme apurado pelo Dia, ele não está em uma cela sozinho, mas há pouco detentos com ele. Escoltado por três carros, Silveira chegou nesta manhã à sede da Polícia Federal na capital fluminense após uma

Rio - O ex-deputado federal(PTB) foi transferido por volta das 16h30 desta quinta-feira (2) para o presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio. Conforme apurado pelo, ele não está em uma cela sozinho, mas há pouco detentos com ele. Escoltado por três carros, Silveira chegou nesta manhã à sede da Polícia Federal na capital fluminense após uma determinação de prisão solicitada pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido se deu em razão do descumprimento de medidas cautelares também definidas pelo tribunal – como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais.

A audiência de custódia do ex-parlamentar deve acontecer às 13h desta sexta-feira (3). Daniel Silveira foi preso em em sua casa, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Durante a prisão, a PF encontrou mais de R$ 270 mil em espécie com ele.



Preso em fevereiro de 2021

Em fevereiro de 2021, o deputado foi preso em flagrante por ordem do STF depois de gravar um vídeo com ofensas a ministros da Corte e defendendo o AI-5 (Ato Institucional nº 5). Solto em novembro, Daniel Silveira permaneceu a maior parte do tempo em regime de prisão domiciliar.

Silveira, inclusive, já foi flagrado tentando fugir de uma detenção. Ele pulou o muro de sua casa quando percebeu os policiais que chegavam para cobrar o não pagamento de uma fiança de R$100 mil fixada por Alexandre de Moraes, do STF, por violações do uso da tornozeleira eletrônica.

Em abril de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) anunciou em uma live o perdão da pena ao deputado aliado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado na véspera a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal.

O ex-deputado se candidatou ao Senado pelo Rio de Janeiro, recebendo mais de um milhão de votos, mas não conseguiu se eleger. Sem cargo público, o bolsonarista perdeu o direito a foro privilegiado nesta quarta-feira (1), após a posse dos parlamentares eleitos na eleição de outubro de 2022.