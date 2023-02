O valor aproximado do prejuízo é de R$ 50 milhões - Receita Federal

Publicado 02/02/2023 17:38

Rio - A Receita Federal realizou, nesta quinta-feira (02), uma ação de fiscalização que resultou no fechamento de uma fábrica de cigarros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, a empresa perdeu o registro especial de fabricação do produto após a constatação de diversas irregularidades fiscais.