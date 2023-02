Cerimônia aconteceu no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio - Pedro Ivo / Agência O Dia

Rio - Seis novos vereadores tomaram posse nesta quinta-feira (2) no Palácio Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores, no Centro do Rio, e assumiram vagas deixadas por parlamentares que renunciaram para assumir mandato de deputado federal em Brasília.

Com a chegada de três mulheres, a Câmara passa a ter 11 vereadoras, sendo a maior bancada feminina desde a oitava legislatura, que correspondeu aos anos de 2008 a 2011. Tomaram posse nesta quinta-feira (2) Luciana Novaes (PT), Luciana Boiteux (PSOL), Monica Cunha (PSOL), Edson Santos (PT), Jorge Pereira (Avante) e Alexandre Beça (PSD).

Eles entram, respectivamente, nas vagas dos agora deputados federais Lindbergh Farias (PT), Tarcísio Motta (PSOL), Chico Alencar (PSOL), Reimont (PT), Luciano Vieira (PL) e de Alexandre Isquierdo, que deixou o mandato de vereador para atuar como secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável.

A vaga de Isquierdo estava sendo pelo vereador Prof. Célio Lupparelli (Sem Partido), que agora assume mandato efetivo de após a renúncia de Laura Carneiro (PSD). Presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (PSD) destacou que a chegada dos parlamentares representa uma renovação de mais de 10% da Casa.

"É uma mudança significativa, mas que manterá o alto nível dos debates nesta casa, e sobretudo o trabalho e compromisso com os cariocas que tem sido a marca da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Este é um momento de alegria, de receber novos colegas, alguns estreantes no parlamento, outros que retornam depois de já terem ocupado com louvor essas cadeiras em outras legislaturas. Mas também ficará a saudade dos colegas que partem para novos desafios", discursou.

Vindo da região da Grande Vila Isabel, o vereador Alexandre Beça (PSD) fez um agradecimento especial à sua família em seu primeiro discurso como parlamentar. “Eu venho de uma família de 14 irmãos e eu sou o caçula, com certeza os meus pais estão muito orgulhosos do lugar em que cheguei”, disse emocionado.



A vereadora Luciana Novaes (PT) retornou ao parlamento carioca, onde exerceu o cargo entre 2017 e 2020, e refletiu sobre o seu amadurecimento.

"O mandato anterior me deu uma experiência maior pra eu poder estar lutando pelas pessoas com deficiência, por mais inclusão, pelos direitos das mulheres, pelas pessoas mais vulneráveis da nossa cidade e assim é uma emoção muito grande poder estar dando voz para a população da cidade novamente", celebrou Novaes.



Principais bandeiras



Estreante no parlamento, a vereadora Luciana Boiteux (PSOL) adiantou quais serão as principais pautas que irá defender.

"São muitas lutas que a gente constrói historicamente. Mas aqui na Câmara do Rio, em especial, a luta das mulheres e pela educação pública de qualidade são demandas da cidade. Nós temos a maior rede de escolas da América Latina e nós queremos estar apoiando a luta dos trabalhadores de educação e também uma luta que é feminina, porque a maioria das profissionais são mulheres", sublinhou.



Monica Cunha (PSOL) também vai ocupar o cargo de vereadora pela primeira vez, mas lembrou que a sua militância já começou há muito tempo, quando teve o seu filho, Rafael da Silva Cunha, assassinado aos 20 anos: "O objetivo é ser reconhecida, não é me olhar como coitadinha. Sou uma mulher negra que fez do luto a luta, e é isso que vou fazer dentro dessa Casa".



Já o veterano Edson Santos (PT), que já foi vereador em cinco legislaturas sendo a última entre 2005 e 2008, elencou outras duas questões que irão pautar o seu mandato.

"O grande desafio do Rio de Janeiro é a mobilidade urbana. É preciso, na minha opinião, repensar o sistema de transporte da cidade. Eu espero ter condições de contribuir, de alguma forma, nessa discussão. E um outro ponto que sempre me atraiu é a questão da cultura e do potencial cultural do carioca. Espero ajudar a trazer esse debate para a Câmara", afirmou.



Voltando para a Câmara do Rio depois de 10 anos, o vereador Jorge Pereira (Avante), que já teve seis mandatos, relatou que os impostos serão um foco da sua atuação no parlamento. “Acho que o aumento do IPTU está exagerado, ainda mais que passamos por uma pandemia . Eu acho muito importante que a gente cuide disso e veja como melhorar”, salientou Pereira.



Efetivado como vereador, Prof. Célio Lupparelli estava presente na solenidade como convidado e mencionou a importância das funções de um parlamentar. "Vou assumir efetivamente como vereador até 2024. É claro que é uma emoção grande. É a quinta vez, contando todos os períodos de suplente e titular, que eu assumo essa responsabilidade. É sempre muito bom porque tem papéis como representar a população, e quando falo isso significa trazer as reivindicações do indivíduo ou do coletivo de classes que também precisa ter voz no parlamento, é acompanhar as atividades do prefeito, dos seus secretários no trato da coisa pública, especialmente no que tange à aplicação do Orçamento, e também legislar."



Mais mulheres



Vice-presidente da Câmara do Rio, a vereadora Tânia Bastos (Republicanos) leu o Termo de Posse dos parlamentares e chamou a atenção para o fato de que a presença de mulheres no parlamento carioca aumentou.

“Quero destacar aqui a maior representação feminina. Hoje, temos 11 vereadoras. Saímos de oito para 11. Lamentamos a saída da Laura Carneiro, mas mesmo assim tivemos um acréscimo significativo”, comemorou Bastos.



O secretário municipal da Casa Civil, Eduardo Cavaliere representou o prefeito Eduardo Paes na cerimônia. "A razão de ser dessa solenidade hoje só reforça a importância dessa Casa legislativa. Pois, vários vereadores foram eleitos como deputados federais, foram foram alçados por causa do seu trabalho para nos representar em Brasília. Isso mostra aos novos nobres vereadores a importância, a dimensão e responsabilidade deste mandato que hoje vocês assumem.”



Também participaram da cerimônia os vereadores Rafael Aloisio Freitas (Cidadania), Átila A. Nunes (PSD), Waldir Brazão (Avante), Tânia Bastos (Republicanos), Rosa Fernandes (PSC), Inaldo Silva (Republicanos), Dr. Gilberto (Podemos), Wellington Dias (PDT), Thais Ferreira (PSOL), Tainá de Paula (PT), Matheus Gabriel (PSD), Zico (Republicanos), Rocal (PSD), Luiz Ramos Filho (PMN), Paulo Pinheiro (PSOL) e Willian Coelho (Democracia Cristã).



Última homenagem



No início da solenidade, os vereadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria. A repórter e apresentadora faleceu na manhã desta quinta. Ela foi a primeira repórter negra da televisão no Brasil e serviu de inspiração para mulheres de diferentes gerações.

Fichas

Alexandre Beça (PSD): primeiro mandato. Foi eleito como suplente em 2020 com 3.494 votos;

Edson Santos (PT): sexto mandato. Foi eleito como suplente em 2020 com 4.468 votos;

Jorge Pereira (Avante): sétimo mandato. Foi eleito como suplente em 2020 com 5.021 votos;

Luciana Boiteux (PSOL): primeiro mandato. Foi eleita como suplente em 2020 com 8.909 votos;

Luciana Novaes (PT): segundo mandato. Foi eleita como suplente em 2020 com 15.311 votos;

Monica Cunha (PSOL): primeiro mandato. Foi eleita como suplente em 2020 com 7.253 votos.