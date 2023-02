MetrôRio terá esquema especial neste fim de semana de pré-carnaval (04 e 05/02) - Divulgação

MetrôRio terá esquema especial neste fim de semana de pré-carnaval (04 e 05/02)Divulgação

Publicado 02/02/2023 20:59

Rio - O MetrôRio montou um esquema especial para atender ao grande fluxo de pessoas que vão aos desfiles de blocos de rua na cidade neste sábado (4) e domingo (5) de pré-carnaval. A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, sem necessidade de transferência na estação Estácio. As linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca.

A recomendação para quem vai curtir o pré-carnaval no Centro é que dê preferência à estação Carioca/Centro, para embarque e desembarque.



A concessionária também reforçará a grade de trens. A operação acontecerá nos horários regulares de fim de semana. No sábado, das 5h à meia-noite; e no domingo, das 7h às 23h. No domingo, no entanto, a empresa estenderá o horário de funcionamento nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até meia-noite para os passageiros que vão participar ou assistir os ensaios técnicos das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. As demais estações do sistema metroviário fecharão as portas normalmente, às 23h, como acontece aos domingos, e depois desse horário, só funcionarão para desembarque.



Funcionamento das estações do Centro no domingo



Em função do grande fluxo de pessoas previstas nos desfiles de blocos de rua no domingo, as estações Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Cinelândia/Centro terão funcionamento especial e contarão com grades de contenção para direcionar o público.



A concessionária reforça a recomendação de preferência pela estação Carioca/Centro, que abrirá para embarque apenas pelo Largo da Carioca, onde haverá uma bilheteria externa especial. Já o desembarque para os clientes que vão sentido Zona Sul será pelo acesso C (Convento); e para quem seguir sentido Zona Norte, no acesso A (Rio Branco).



A estação Cinelândia/Centro terá horário de funcionamento diferenciado, das 07h às 20h. O único ponto de embarque será o Acesso E (Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré-adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação. Os demais acessos da estação permanecerão fechados.



Na estação Uruguaiana/Centro, apenas o acesso D (Presidente Vargas) ficará aberto para embarque e desembarque.



As demais estações do sistema metroviário funcionarão como de praxe aos domingos.



Funcionamento do MNS



O Metrô na Superfície (MNS) opera das 5h às 23h30 no sábado; e das 7h às 22h30 no domingo. Porém, na manhã de domingo, haverá desvios do trajeto na região do Jardim Botânico por conta de interdições no trânsito devido aos desfiles de blocos de rua.



Recomendação é comprar bilhetes com antecedência ou pagar por aproximação



A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o Riocard Mais com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa, Elo e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC.



Os clientes também podem usar seus cartões Visa, Mastercard e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.





Serviço

Metrô - Linhas 1, 2 e 4

Sábado (04/02): das 5h à meia-noite

Domingo (05/02): das 7h às 23h, com extensão de horário para embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até meia-noite





Transferência entre as linhas 1 e 2

Sábado (04/02) e domingo (05/02): entre Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema





Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea

Sábado (04/02): das 5h às 23h30

Domingo (05/02): 7h às 22h30