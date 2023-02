Por pouco, bomba não atingiu pai e filha que caminhavam com cães pela Avenida Maracanã - Reprodução/TV Record

Publicado 03/02/2023 19:15 | Atualizado 03/02/2023 20:41

Rio - O homem suspeito de arremessar um artefato explosivo pela janela de um apartamento na esquina da Avenida Maracanã com a Rua Radmaker, na Tijuca, na direção de uma família foi identificado e intimado pela polícia, mas não teve a identidade revelada. A bomba quase atingiu um pai e uma menina de 7 anos que caminhavam com cães pela calçada na Avenida Maracanã, no último dia 27.

Segundo informações de vizinhos, o responsável por atirar o artefato seria um médico militar reformado. Ele mora com a espora no quinto andar do prédio em frente ao local onde a bomba explodiu. O artefato era uma garrafa de plástico com líquido inflamável no interior que já foi arremessada acesa.

Agentes da 19ª DP (Tijuca) chegaram a ir no local, mas não localizaram o suspeito.

Com o acionamento, o suspeito é esperado na distrital da Tijuca para ser ouvido sobre o caso.