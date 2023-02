Foram apreendidas 33 encomendas - Divulgação

Publicado 03/02/2023 18:56 | Atualizado 03/02/2023 19:51

Rio - Agentes da Receita Federal apreenderam, na manhã desta sexta-feira (3), no Centro de Distribuição dos Correios, em Benfica, na Zona Norte do Rio, 33 encomendas postais contendo drogas. A estimativa é que o valor total desses entorpecentes chegue a R$ 500 mil.

Segundo a Receita Federal, dentro das encomendas havia drogas como MDMA, ecstasy, NBOMe, skunk e diversos anabolizantes importados. Além das substâncias ilícitas, houve também a apreensão de carregadores de pistolas importados ilegalmente.

Devido à grande quantidade de material apreendido, a quantificação e a segregação das drogas e dos anabolizantes continua em andamento, mas a estimativa é que o valor total chegue a R$ 500 mil.



O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES). A droga será entregue às autoridades policiais para investigação das circunstâncias do crime em inquérito policial.

Questionados, os Correios informaram que trabalham em parceria com os órgãos de segurança pública e fiscalização para prevenir o tráfego de itens proibidos por meio do serviço postal. Tais operações são executadas em conjunto pelas instituições e acontecem rotineiramente.



"Os empregados dos Correios atuam de forma diligente visando identificar postagens em desacordo com a legislação. Quando constatada a presença de conteúdo suspeito em seu interior, o objeto é encaminhado à autoridade competente para avaliação especializada. Muitas das operações de repressão a ilícitos começam por meio do processo de fiscalização não-invasiva (raio-x) dos Correios. A empresa tem priorizado investimentos em ações preventivas para fortalecer a integridade dos serviços postais", disse em nota.