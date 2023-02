A operação de hoje contou com a parceria da Associação de Moradores da Rocinha - Divulgação/Seop

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, nesta sexta-feira (3), mais uma operação para desobstruir a principal via da comunidade da Rocinha, a Estrada da Gávea, na Zona Sul. Ao todo, foram rebocados seis veículos e outros sete autuados por estarem parados em local proibido. Eles foram rebocados e encaminhados para o depósito público.

A mesma operação foi realizada em janeiro e hoje os agentes voltaram ao local para coibir o estacionamento irregular de veículos, que prejudica intensamente o tráfego de veículos na região."A Secretaria de Ordem Pública retorna ao bairro para atender a demanda da comunidade local, e nós não vamos deixar de realizar operações para combater o estacionamento irregular que tanto prejudica a fluidez do trânsito, quanto a circulação dos pedestres nas calçadas. A Seop vai continuar trabalhando para manter a ordem pública em toda a cidade", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.O trabalho que tem sido realizado pela Prefeitura em parceria com a Associação de Moradores da Rocinha. Além das ações punitivas durante as operações, também estão sendo feitas campanhas de conscientização para acabar com o estacionamento irregular e liberar a via."As atividades escolares vão retornar e queremos garantir a fluidez do trânsito para que alunos e professores possam ir e voltar para as aulas sem problemas. A rua é para a circulação de veículos e as calçadas para circulação de pessoas, não vamos permitir estacionamento irregular e obstruções no trânsito", afirmou Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul.A operação de hoje contou com a parceria da Associação de Moradores da Rocinha e também com o apoio do serviço de reboque da Secretaria Municipal de Ordem Pública e da Gerência Executiva da Rocinha.Desde o fim do ano passado, a Associação de Moradores da Rocinha tem realizado campanhas de conscientização para acabar com o estacionamento irregular e liberar a via, porém as campanhas não têm surtido o efeito esperado e foi necessária uma ação mais dura para liberar a via.