Yasminny havia inaugurado sua própria farmácia no bairro onde vive há pouco mais de seis meses - Reprodução/Redes Sociais

Yasminny havia inaugurado sua própria farmácia no bairro onde vive há pouco mais de seis meses Reprodução/Redes Sociais

Publicado 03/02/2023 17:11 | Atualizado 03/02/2023 19:18

Rio - A Polícia Militar prendeu, na noite desta quinta-feira (2), Willian Hottz, de 32 anos, suspeito de matar a ex-namorada, a farmacêutica Yasminny Couto Ribeiro, de 28, com um tiro no rosto, na cidade de Sumidouro, Região Serrana do Rio. Willian teria confessado o crime à equipe que efetuou sua prisão.



De acordo com a PM, o suspeito foi encontrado após fugir da porta da casa da vítima, no bairro Campinas, onde o crime ocorreu. Com ele, os agentes encontraram um revólver calibre 38 que teria sido usado para tirar a vida de Yasminny.



A farmacêutica voltava para casa após o trabalho, quando foi surpreendida por Willian, por volta das 20h. O suspeito teria abordado ela de carro e disparado. Moradores da região, inclusive, teriam flagrado o momento em que ele tentava fugir do local.



Após ser preso, Willian teria confessado o crime alegando insanidade. Yasminny era muito conhecida na pequena cidade de Sumidouro, que tem apenas 15 mil habitantes. Ela era dona de uma farmácia no bairro.



De acordo com registro da 111ª DP (Sumidouro), o suspeito foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio e já foi transferido para presídio de Benfica, no Rio. Ele aguarda por uma audiência de custódia, que deve ser realizada neste sábado (4).

fotogaleria



A distrital informou que ainda busca por imagens e testemunhas que ajudem na elucidação do crime. A farmacêutica já havia registrado queixa por ameaça contra o Willian. A distrital informou que ainda busca por imagens e testemunhas que ajudem na elucidação do crime. A farmacêutica já havia registrado queixa por ameaça contra o Willian.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte da farmacêutica que havia inaugurado sua farmácia há pouco mais de seis meses. "Sempre linda e com um sorriso no rosto. Uma pessoa maravilhosa que nunca mereceu isso. Que Deus te receba de braços abertos! Você vai deixar um vazio enorme em nossos corações", compartilhou uma usuária do Facebook.

Em outra postagem, um amigo de Yasminny pediu por Justiça. "Descanse em paz minha amiga, que a justiça seja feita! Que Deus conforte sua família! Difícil demais acreditar que você se foi", pontuou. No mesmo dia do crime, Yasminny havia compartilhado registro em que aparecia feliz após aula de hipismo.

A morte da farmacêutica também foi lamentada pelo Conselho Regional de Farmácia lamentou o assassinato de Yasminny enaltecendo o quanto a profissional demonstrava orgulho pela profissão. Na postagem, a entidade também pediu a apuração do caso.



"O CRF/RJ requer que o caso seja devidamente apurado e o autor deste crime inaceitável e bárbaro seja punido. O Conselho se solidariza com os familiares e amigos. Envia as mais sinceras condolências", diz a nota compartilhada no Instagram.