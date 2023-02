Carro transitava de forma irregular pela pista exclusiva para BRT - Reprodução

Publicado 03/02/2023 18:12

Rio - Uma mulher foi atropelada na manhã desta sexta-feira (3) por um carro que transitava de forma irregular pela pista do BRT. O acidente aconteceu próximo à estação da Taquara, na Zona Oeste do Rio, e foi flagrado pela câmera de segurança do local.

O atropelamento aconteceu às 11h28. A vítima atravessava a pista do articulado quando o carro, que não podia estar passando pelo local, a acertou. A mulher ainda tentou desviar, mas sem sucesso. Com a batida, ela foi jogada no chão.

Os motorista e o passageiro do carro saíram do veículo para ajudar a mulher. Outras pessoas, que aguardavam o BRT na estação, também se aproximam da vítima.

Segundo a Mobi-Rio, o carro estava sem placa e invadiu a pista exclusiva do BRT. A empresa informou que o Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima, identificada como Neuza de Paula, para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a paciente já recebeu alta.

A empresa completou que a ocorrência foi conduzida por policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) para a 32ª DP (Taquara). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu.

A MOBI-Rio ainda destacou que transitar com um veículo na pista exclusiva é infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro.