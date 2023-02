Condutor colocou fogo na própria moto para evitar reboque - Reprodução

Publicado 03/02/2023 19:46 | Atualizado 03/02/2023 19:53

Rio - Um homem foi preso nesta quinta-feira (2) depois de atear fogo na própria moto para evitar que o veículo fosse rebocado em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, durante uma blitz. As chamas atingiram até o reboque que foi chamado pelos policiais.

Segundo a Polícia Militar, policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizavam um patrulhamento de rotina no bairro Clube Velho quando avistaram um condutor de motocicleta em atitude suspeita. Os agentes abordaram o homem e verificaram que havia irregularidades na documentação do veículo, fazendo com que a moto fosse apreendida.

Após a apreensão, quando a moto já estava em cima do reboque, o motociclista ateou fogo no próprio veículo para evitar que fosse levado ao pátio de apreensão. Um vídeo gravado por uma testemunha mostrou as chamas se alastrando pela moto e pela caçamba do reboque.

Homem é preso após atear fogo na própria moto para o veículo não ser rebocado em Miguel Pereira.



Crédito: Redes sociais#ODia pic.twitter.com/YY21n8lWft — Jornal O Dia (@jornalodia) February 3, 2023

Ainda de acordo com a PM, o homem foi preso e conduzido para prestar esclarecimentos na 96ª DP (Miguel Pereira). A Polícia Civil ainda não respondeu se o motociclista ficou detido.