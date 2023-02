Governo do Rio e CCR Barcas assinam acordo de manutenção do serviço à população - Divulgação

Publicado 03/02/2023 20:09

Rio - O governo do Estado do Rio assinou, nesta sexta-feira (3), o acordo de continuidade de operação com a CCR Barcas, o que estabelece formalmente o fim de uma discussão de quase 20 anos e dá início a um novo período de prestação do serviço por 12 meses, prorrogáveis por igual duração.



O acordo foi protocolado, em petição conjunta com a concessionária, à ação em andamento para que, assim, possa ser homologado pelo Poder Judiciário. Com a assinatura do acordo, o Estado do Rio se compromete a concluir o novo processo licitatório em até 24 meses.