Centro de Niterói foi tomado pelas águas das chuvas após o temporal desta sexta-feiraReprodução/Redes Sociais

Publicado 03/02/2023 17:36 | Atualizado 03/02/2023 19:08

Rio - Uma chuva forte que atingiu a Região Metropolitana do Rio, na tarde desta sexta-feira (3), causou pontos de alagamentos e quedas de árvores. De acordo com a Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (RedeMet), entre 15h e 16h, houve registro de rajadas de vento no Aeroporto do Galeão, com velocidade de 72,2 km/h.

Em Niterói, no bairro de Santa Rosa, carros foram parcialmente submersos pelas águas do temporal. Vídeos e fotos registrados por internautas mostraram a situação da cidade após o temporal desta sexta-feira. O centro ficou totalmente alagado, deixando bicicletas ilhadas e ruas parecidas com rios. Em frente ao Plazar Shopping, no mesmo bairro, a água por pouco não invadiu lojas.



Já na Capital, houve a queda de árvores registradas nas seguintes localidades: Rua Agrícola; Bangu, Rua São Tomás de Aquino; no mesmo bairro, Rua da Carioca; Centro, Rua 87; Tubiacanga, Praça Frei Paulo; Tauá, Rua Max Yantok; Bancários. Equipes da Comlurb atuam nos pontos para desobstruir as pistas e ruas afetadas.

Por volta das 15h55, o VLT Carioca informou que todas as linhas foram paralisadas em razão da chuva. Trechos com alagamento e galhos de árvores ao longo da via impediam o trânsito.

A SuperVia também informou que, em função das fortes chuvas, os sistemas de sinalização nas proximidades da estação Campos Elíseos, em Duque de Caxias, foram afetados e, por isso, a circulação de trens no trecho Gramacho-Saracuruna e nas extensões Guapimirim e Vila Inhomirim foi suspensa.

Ainda devido ao temporal, a Ecoponte informou que está realizando a Operação Comboio para reduzir a velocidade na pista e impedir acidentes.

Rio em Estágio de Mobilização

O município do Rio entrou em estágio de mobilização na tarde desta sexta-feira (3) devido à previsão de chuva moderada a forte. Segundo o Alerta Rio, núcleos de chuva atuavam na Região Metropolitana, nas proximidades de Nova Iguaçu, e se deslocaram em direção à cidade do Rio de Janeiro, ocasionando pancadas de chuva moderada a forte na Zona Norte da cidade e em outras localidades. Permanecem a atuação de núcleos de chuva sobre a Zona Oeste, principalmente no entorno de Jacarepaguá.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores.



Recomendações

- Siga sua rotina, mas fique atento;

- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito!;

- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android ou iOS;

- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).