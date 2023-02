Disque Denúncia pede informações sobre o paradeiro do envolvido na morte de Ysabelli Cristinne, de 18 anos - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 02/02/2023 21:33

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (2), um cartaz para obter informações que levem à prisão de Alysson André Vaz da Conceição, de 20 anos, principal suspeito de ter matado Ysabelli Cristinne Souza de Oliveira, de 18. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI).

A jovem desapareceu em 19 de julho de 2022, quando saiu de casa para comprar esfihas, em uma loja de fast-food, em Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Após uma semana de buscas, ela foi encontrada morta e sem roupas, com sinais de ferimentos na região da costela e cabeça, na manhã do dia 26, em um matagal, por um funcionário da Prefeitura de Maricá, durante uma obra que estava sendo realizada perto do local do crime, às margens da Estrada dos Cajueiros, em Itaipuaçu. O lugar é próximo ao que foi encontrado o corpo da adolescente Maria Eduarda de Oliveira Ramos, de 16 anos, morta em janeiro deste ano.