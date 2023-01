Corpo da jovem é encontrado no Cajueiro - Foto: Arquivo MAIS

Corpo da jovem é encontrado no CajueiroFoto: Arquivo MAIS

Publicado 30/01/2023 13:01 | Atualizado 30/01/2023 13:32

Maricá - O corpo da adolescente María Eduarda de Oliveira Ramos, a "Duda" como era carinhosamente chamada pela família e amigos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (30), na Estrada dos Cajueiros.

Segundo relatos, funcionários da prefeitura estavam trabalhando próximo ao local que o cadáver da jovem foi encontrado, o corpo da adolescente estava já em decomposição.

A Polícia Militar foi chamada e no local identificou a possibilidade de ser o corpo da menina, logo em seguida os pais foram chamados.

A mãe da Duda foi até o local e identificou a menina, as roupas do cadáver eram as mesas que ela usava no dia que desapareceu.

O crime será investigado pela polícia especializada (DHNSG), eles irão fazer a perícia técnica no cadáver.