Maricarnaval 2023 - Foto: Marcos Fabrício

Maricarnaval 2023Foto: Marcos Fabrício

Publicado 28/01/2023 16:58

Maricá - A Prefeitura de Maricá programou uma série de atrações para o Maricarnaval 2023, que voltará a ser realizado após dois anos suspenso por causa da pandemia do novo coronavírus. Mais de 80 blocos de rua estão previstos para desfilar nos quatro distritos da cidade e a festa da folia também contará, entre os dias 18 e 21 de fevereiro, com mais de 60 shows de artistas que se apresentarão em 19 palcos espalhados pela cidade, além de trios elétricos e blocos infantis.

Os shows, organizados pelas secretarias de Turismo e de Promoção e Projetos Especiais, acontecerão em palcos montados em Araçatiba, Ponta Negra, Praça do Ferreirinha, dos Gaviões e Praia do Recanto (Itaipuaçu), Parque Nanci, Divinéia, São José do Imbassaí, Centro, Santa Paula, Cordeirinho, Bambuí, Jacaroá, Inoã, Marine, Jaconé e Praia do Francês. A programação oficial completa será divulgada nos próximos dias.

Concurso para a Corte do Maricarnaval 2023

Com o apoio da Secretaria de Turismo de Maricá, a Liga das Agremiações Carnavalescas de Maricá (Lacam) está com inscrições abertas, até o dia 02/02, para a escolha do Rei Momo, Rainha e Princesa da Corte do Maricarnaval 2023. A inscrição pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h, na sede da Secretaria de Turismo, na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº, Centro. A disputa será realizada no dia 4 de fevereiro. Ao todo, são 10 vagas para candidatos a Rei Momo e 20 vagas para candidatas a Rainha.