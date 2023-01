Ponte Mumbuca - Foto: Divulgação

Ponte MumbucaFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2023 08:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da autarquia de Obras de Maricá (Somar), vai interditar, a partir desta sexta-feira (27/01), o trânsito nos dois sentidos da ponte da Mumbuca, na Rua Abreu Sodré, próximo ao Campo do Royal. A interrupção do tráfego se dá por causa do início da obra de uma nova ponte que será construída no local. Já há na região uma ponte provisória para facilitar a travessia de pedestres e veículos leves.

Com a interdição da ponte, a linha E13 – Centro x Parque Nanci (via Itapeba), da Empresa Pública de Transporte (EPT), vai alterar o itinerário durante todo o período de execução da obra que tem prazo previsto de seis meses.

Para mais informações, a EPT disponibiliza o WhatsApp (21) 2638-1825, o APP EPT Maricá: Ouvidoria na palma da mão e o site: www.eptmarica.rj.gov.br. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira o itinerário provisório

IDA

RODOVIÁRIA – AV. ROBERTO SILVEIRA – RUA ABREU SODRÉ – AV. FRANCISCO SABINO DA COSTA - RODOVIA AMARAL PEIXOTO - RUA ANTÔNIO EDUARDO - ESTRADA VELHA DE MARICÁ – RUA ALBATROZ – RUA CONDOR – ESTRADA VELHA DE MARICÁ – RUA JUIZ OSWALDO LIMA RODRIGUES – RUA BEIJA FLOR – RUA MANDARIM – RUA DAS ÁGUIAS – PRAÇA DO PARQUE NANCI (PONTO FINAL).

VOLTA

AV. DOS POMBOS – RUA CONDOR – RUA ALBATROZ – ESTRADA VELHA DE MARICÁ – RUA VEREADOR ALOISIO RANGEL DE FREITAS – RUA ANTÔNIO JOSÉ DA CRUZ – RUA F – RUA VEREADOR ALOISIO RANGEL DE FREITAS – ESTRADA VELHA DE MARICÁ – RUA ANTÔNIO EDUARDO - RODOVIA AMARAL PEIXOTO - AV. FRANCISCO SABINO DA COSTA – RUA JOAQUIM EUGÊNIO DOS SANTOS – RUA BARÃO DE INOÃ – RUA ÁLVARES DE CASTRO – RUA ALMEIDA FAGUNDES – RUA NOSSA SENHORA DO AMPARO – RUA LÚCIO ALVES DA SILVA – RUA CLÍMACO PEREIRA – RUA DOMÍCIO DA GAMA –RUA PADRE ARLINDO VIEIRA – RUA CLÍMACO PEREIRA – RUA SOARES DE SOUZA – RUA ARI SPINDOLA – AV. ROBERTO SILVEIRA – RODOVIÁRIA.