Reunião na CODEMAR para o desenvolvimento do appFoto: Leonardo Fonseca

Publicado 26/01/2023 10:22 | Atualizado 26/01/2023 10:27

Maricá - A mobilidade urbana de Maricá vai dar mais um salto qualitativo nos próximos meses. A Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) vai disponibilizar um aplicativo de transporte de passageiros e cargas, exclusivo para os 464 taxistas do município e, em breve, para os mototaxistas também. O Mumbucar (nome provisório do serviço), no entanto, vai além do que é oferecido, hoje, por grandes empresas do setor, e vai apostar nos diferenciais para conquistar a preferência dos maricaenses. A iniciativa é feita em conjunto com a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Transportes.

"É a estratégia da Codemar fomentar a tecnologia da informação pensando no desenvolvimento da atividade econômica, e os aplicativos serão importantes. Hoje, é o aplicativo de transporte e entregas para táxis. A principal característica dele é que vai estar ligado à moeda social Mumbuca para pagamentos. Já os motoristas não receberão cobranças pelo uso da plataforma. Estamos também trabalhando em marketplace de produtos e serviços", explicou Hamilton Lacerda, presidente da Codemar, durante a assinatura do contrato com a empresa que vai desenvolver a tecnologia necessária ao funcionamento do aplicativo de transporte.

Além de dinamizar o transporte particular de passageiros na cidade, o Mumbucar tem como missão fortalecer a economia circular de Maricá, mantendo dentro das divisas do município as riquezas do maricaense.

"Esse é o primeiro contrato de solução inovadora que assinamos para desenvolver um aplicativo de mobilidade urbana para transporte individual de passageiros. Para os taxistas é uma grande vantagem porque os aplicativos que a gente conhece cobram um percentual muito grande dos motoristas e todos esses recursos são tirados da cidade. O período de testes começa neste mês e a gente espera colocar em funcionamento nos próximos meses", explicou Danilo Pitarello Rodrigues, superintendente de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da diretoria de Planejamento da Codemar.

Além do pagamento em Mumbuca, o aplicativo vai oferecer as formas tradicionais de transação, como dinheiro e cartão. A gratuidade no uso do aplicativo pelos profissionais é uma forma de auxiliar a categoria de taxistas (eles serão os primeiros a entrar para a plataforma) a reencontrar o equilíbrio financeiro de suas atividades.



"O aplicativo é mais uma porta para taxistas e mototaxistas para chegar ao equilíbrio financeiro deles. Sabemos que a categoria foi muito impactada pela pandemia e, agora, estamos oferecendo uma oportunidade. São 464 taxistas permissionários na cidade. Trabalhar com os taxistas tem todo um diferencial de segurança para os clientes, pois temos as fichas de todos na prefeitura", esclareceu Douglas Carvalho Paiva, secretário municipal de Transportes.

Serviços diferenciais

A personalização do aplicativo é outro diferencial para o serviço que será implantado em Maricá. Categorias que não são comuns em outros apps são esperadas no Mumbucar, como veículos preparados para atender pessoas com deficiência (PCD) ou até mesmo que aceitem o transporte de animais de estimação.

"A gente sabe que em muitas ocasiões a gente precisa de um veículo específico, e será possível escolher isso no aplicativo. Um cadeirante, por exemplo, não vai ser constrangido recebendo um carro onde não é possível colocar uma cadeira de rodas", frisou Eudo Filho, desenvolvedor do aplicativo na empresa Algoritec, que assinou o contrato com a Codemar.

Investimento no digital

Este é apenas o primeiro de uma série de aplicativos. A empresa contratada atuará na produção da plataforma de transporte individual por táxis e mototaxis e também por entregas, para delivery. Serão assinados, ainda, contratos para marketplace de produtos, serviços e restaurantes (aplicativos para vendas como Mercado Livre, GetNinjas e iFood, por exemplo).