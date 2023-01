Trilha da Pedra do Macaco - Foto: Divulgação

Trilha da Pedra do MacacoFoto: Divulgação

Publicado 24/01/2023 13:10 | Atualizado 24/01/2023 13:10

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, realiza no próximo sábado (28/01) a 1ª edição do Circuito Ecológico de 2023 com trilha em direção à Pedra do Macaco, em São José de Imbassaí. O percurso, considerado de nível médio, tem cerca de três horas de duração, incluindo ida, parada e volta, além de trechos de corda e subida íngreme. Do alto do cume é possível ver a Pedra de Inoã, as lagoas que beiram a orla marítima, todo o litoral do município e até as Ilhas Maricá.

Para participar é necessário preencher um cadastro disponível a partir das 13h desta quinta-feira (26/01) na plataforma Google Forms no link: https://forms.gle/LmqDb9HScMXKXH92A. O ponto de encontro do grupo será na passarela de São José do Imbassaí, que fica no Km 21 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no sentido Niterói, às 7h. É importante que os participantes usem calça comprida, boné e calçado com travas e não deixem de levar água, lanche, protetor solar e repelente.

Para mais informações, basta ligar para a Coordenação de Ecoturismo que atende no telefone: (21) 99744 - 6410