Traficante é preso pelo PATAMO - Foto: LSM

Publicado 24/01/2023 10:42

Maricá - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) prenderam na manhã desta terça-feira (24) um homem por tráfico de drogas.

O caso aconteceu de manhã cedo, segundo relatos, uma equipe do PATAMO que estava sob o comando do Cabo Velasco, estava realizando uma patrulha de rotina em Inoã, próximo a comunidade do Risca Faca e avistaram um elemento com uma atitude suspeita.

O homem estava com uma sacola plástica em uma das mãos próximo a comunidade, então os policiais abordaram o elemento e na abordagem ele tentou fugir porém foi impedido pelos policiais.

Na sacola plástica que ele levava tinha 240 pinos de cocaína, 40 reais e um rádio transmissor. O caso foi registrado na 82ª DP e na unidade policial foi constatado que o criminosos tem várias passagens pela polícia, por tráfico de drogas, roubo e receptação.