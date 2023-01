Maria Eduarda de Oliveira desaparecida desde domingo (22) moradora do Spar - Foto: Enviada pelos pais

Publicado 23/01/2023 17:17 | Atualizado 23/01/2023 17:35

Maricá - Pais procuram sua filha que está desaparecida.

Segundo o informações dos pais da jovem, ela não aparece em casa desde ontem (domingo, 22), e seguem aflitos na procura de sua filha Maria Eduarda de Oliveira.

Maria Eduarda de Oliveira mora com os pais no bairro do Spar em Inoã, os pais pedem ajuda na busca da filha, e qualquer informação pode ser enviada para os números (21) 96884-7696 ou (21) 99073-8326.