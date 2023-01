Processo Seletivo para a Defesa Civil - Foto: Fabio Suzart

Publicado 25/01/2023 11:06 | Atualizado 25/01/2023 11:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá divulgou no Jornal Oficial de Maricá (JOM) de segunda-feira (23/01) a classificação geral preliminar dos candidatos do Processo Seletivo Público Simplificado para 76 vagas na Secretaria de Proteção e Defesa Civil. A seleção tem como finalidade a contratação por tempo determinado para atender às necessidades operacionais das ações de prevenção e salvamento marítimo. O resultado pode ser acessado na página do concurso no link: (https://www.marica.rj.gov.br/processo-seletivo-simplificado-da-defesa-civil-informacoes/).

Ao todo, serão ofertadas 60 vagas para guarda-vidas, seis para professores de educação física, dois para fisioterapeutas e oito para monitores de treinamento. O candidato que discordar do resultado poderá interpor recurso por meio de preenchimento de formulário próprio disponível na página do processo simplificado no site da prefeitura.

O documento deverá ser assinado, impresso, digitalizado e enviado até as 23h59 do dia 25 de janeiro para o e-mail selecaosepdec@gmail.com, por meio de solicitação devidamente fundamentada com a indicação necessária daquilo em que se julgar prejudicado. O pedido deve ter clareza, consistência e objetividade. Os recursos inconsistentes ou intempestivos serão liminarmente indeferidos. Não serão aceitos pedidos de revisão de recursos.

Admitida a correção, caberá à Comissão de Seleção manifestar-se pela reforma ou manutenção do ato e a decisão será comunicada ao candidato pelo telefone informado em seu currículo, além de disponibilizada cópia no prazo de um dia útil na sede da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, que fica na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), altura do Km 29, em Itapeba, ao lado do Corpo de Bombeiros.