Ouvidoria da EPTFoto: Anselmo Mourão

Publicado 25/01/2023 09:37 | Atualizado 25/01/2023 09:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), realizou nessa terça-feira (24/01), a primeira edição do programa “Ouvidoria Itinerante” de 2023 no Km 21 da RJ 106, em São José do Imbassaí, ao lado da passarela. Ao todo, foram realizados 53 atendimentos aos usuários dos ônibus e das bicicletas do Tarifa Zero, entre informações (35), elogios (7), sugestões (5), solicitações (3) e reclamações (3).

“Nosso objetivo é justamente atender os núcleos dos bairros, chegando cada vez mais perto da população para ouvir suas dificuldades. Hoje, por exemplo, a gente entendeu que na região da Lagoa das Amendoeiras só circula uma linha atendendo um dos sentidos, mas os moradores pedem que essa linha seja circular, que passe pelo local na ida e na volta. Essa é uma informação muito importante que nós vamos levar para o nosso diretor operacional, para ser estudada e verificar a possibilidade”, explica a ouvidora da EPT, Priscilla Borges.

Segundo a ouvidora, assim como aconteceu dessa vez, a próxima edição será escolhida pelos próprios moradores, por meio de enquete. A ideia é que o projeto aconteça todos os meses, atendendo a todos os bairros.

Moradores tiram dúvidas e elogiam os serviços

Pai do pequeno Isac, de 6 anos, o morador Gilmar Ferreira espera fazer ser seu cadastro no aplicativo da EPT para começar a utilizar a bicicleta compartilhada.

“Não não tenho como andar com meu filho, já que só pode fazer cadastro colocando um CPF por pessoa. Sempre que a gente vai na lagoa ele pede para a gente andar. Bom saber que vai ter bicicleta para as crianças ainda esse ano. Tomara que eles façam de um jeito que eu possa pegar vermelhinha para todo mundo andar junto”, afirmou.

“Eu uso trabalho perto de casa, mas uso o vermelhinho constantemente, para tudo. Acho o projeto realmente excelente em nossa cidade", disse Rosa Silva Nascimento, 55 anos, moradora do loteamento Jardim 26 de Maio.

Canal de atendimento

Para facilitar a comunicação com os usuários dos vermelhinhos e das vermelhinhas, a EPT conta com o canal de atendimento da Ouvidoria pelo whatsapp e ligações telefônicas. O contato pode ser feito pelo número: (21) 2638-1825, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.