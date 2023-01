Circuito Sol e Samba - Foto: Leonardo Fonseca

Publicado 26/01/2023 19:07

Maricá - Verão, sol, Carnaval, samba, marchinhas, chorinho, entretenimento e muito mais! Nesta quarta-feira (25/01), a Prefeitura de Maricá e a Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá) apresentaram o Circuito Sol & Samba, na sede do projeto Maricá 2030. O circuito conta com 11 atividades gratuitas pela cidade, entre os dias 4/02 e 13/03. A iniciativa é uma parceria com as secretarias de Turismo; Cultura; Esporte e Lazer; Terceira Idade; Promoções e Projetos Especiais; Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher; Coordenadoria de Pesca; e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca.

Além de apresentar o Circuito Sol & Samba, o evento desta quarta-feira contou com o samba da GRES União de Maricá, para deixar os convidados no clima do Carnaval. Segundo o secretário de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, o Circuito Sol & Samba é mais uma iniciativa que Maricá vem realizando para ser reconhecida não apenas pelas belezas naturais, mas também pela qualidade do calendário de eventos.

"Nosso circuito nasce dentro de uma estratégia de promoção conjunta da Prefeitura, Codemar e todas as secretarias que são parceiras e promovem ações nesse período de verão – alta temporada na cidade. O objetivo é que Maricá se alimente de alegria e esperança e seja cada vez mais conhecida no cenário regional, nacional e também no internacional", explica José Alexandre.

A primeira-dama da cidade, Rosana Horta, destacou que os maricaenses e turistas podem esperar uma programação com muito samba e alto astral. "Estou apaixonada pelo circuito porque tem tudo a ver com a nossa cidade e com o nosso povo. Uma agenda recheada para quem gosta de música boa. E tem também o Pedacinho do Céu, que o público está esperando com muita ansiedade. Vai ser lindo!", acredita Rosana.

Pedacinho do Céu em edição especial

Entre os eventos do circuito, estão os que já são consolidados na cidade, como o Pedacinho do Céu, que terá a primeira edição de 2023, de 10 a 12/02, com o tema "Samba das Antigas" e novidades. Desta vez, os shows vão acontecer na orla de Araçatiba e não do Deck Pôr do Sol. O diretor de Economia Criativa e Sustentabilidade da Codemar, Paulo Neto, afirma que o Circuito Sol e Samba representa uma conquista para a cidade, já que Maricá valoriza a economia criativa e circular e o turismo sustentável.

"O Circuito vai percorrer eventos que dialogam com a sustentabilidade, desde o Pedacinho do Céu ao Maricá Musical. Quero parabenizar a todos pela iniciativa! Para nós, da Codemar, é um prazer participar do circuito que representa cada vez mais a inserção da cultura, da arte e do turismo na qualidade de vida da cidade", analisa Paulo.

Para a superintendente de Comunicação da Codemar, Márcia Ramos, participar do Circuito Sol & Samba é uma ótima oportunidade para mostrar o que a cidade tem a oferecer à população. "É maravilhoso saber que a Codemar está entrando aqui com o Pedacinho do Céu, que já é a cara de Maricá e a cara do Verão", garante Márcia.

Programação diversificada

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha, ações turísticas como o circuito são extremamente importantes para Maricá "O Sol & Samba é mais um produto que vem consolidar essa cidade que sempre teve uma vocação para o turismo, mas que, mais do que nunca, começa o desenvolvimento em ações, programas e eventos. A divulgação do calendário ajuda o município a se consolidar cada vez mais como um dos grandes destinos do estado do Rio de Janeiro", destaca Igor.

Abrindo o circuito, a primeira feira de 2023 da Agricultura Familiar, na Praça Agroecológica de Araçatiba, vai acontecer no dia 4/02, com o tema Carnaval. De acordo com o secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, quem visitar o evento vai poder desfrutar de alimentação, produtos orgânicos e folia. "Vamos juntar alface, couve, confete e serpentina na feira da Agricultura Familiar. Estou muito feliz com essa parceria e o circuito estar passando pela nossa praça", diz Julio.

Para fechar o Sol & Samba, acontece, na orla de Araçatiba, o Maricá Musical, edição verão, que vai ter como tema o gênero musical samba, entre os dias 3 e 5/03. Para o secretário de Cultura, Sady Bianchin, o evento tem a finalidade de mostrar o samba como potência do turismo cultural de Maricá. "O samba é um elemento da cultura popular e, ao mesmo tempo, engloba o Carnaval. Ele vai permear todo o verão de Maricá em eventos com grande potencial para atrair o turista para a cidade", avalia Sady.

Confira a programação completa

04/02 - Feira da Agricultura Familiar - Praça de Araçatiba

04/02 - Concurso Escolha Rei e Rainha - Orla de Araçatiba

9/02 a 13/03 - Espaço Gourmet Sol & Samba - Orla de Araçatiba

10/02 a 13/03 - Espaço Gourmet Rua & Sabor - Orla do Parque Nanci

10/02 a 12/02 - Pedacinho do Céu - Orla de Araçatiba

11/02 e 12/02 - Sesc Verão - Parque Nanci

15/02 - Baile de Carnaval Melhor Idade - Centro

16/02 - Festival Cultura de Direitos - Parque Linear do Flamengo

17/02 a 22/02 - Maricarnaval - Diversos pontos da cidade

04/03 - Maricá Kaiaque Extreme - Rua 83, Itaipuaçu

03/03 a 05/03 - Maricá Musical - Orla de Araçatiba