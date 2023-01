Maricá+Verde - Foto: Divulgação

Maricá+VerdeFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2023 18:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cidade Sustentável, realizou nesta quinta-feira (26/01) mais uma edição do programa Maricá+Verde na Praça do Barroco, em Itaipuaçu. Foram distribuídas cerca de 100 mudas de espécies nativas da Mata Atlântica, como, ipê-rosa, ipê-roxo, moringa, ipê-amarelo, pata-de-vaca, algodão da praia, ingá e grumixama, entre outras espécies.

Responsável pelo programa, a bióloga Stella de Lima reforçou a importância do contato com o público para esclarecer as dúvidas sobre o processo após a doação das mudas.

“É muito importante a orientação em relação às formas de plantio. A indicação é que o morador escolha um lugar bom e distante de fiações. O ideal é fazer um berçário com folhas ou substratos, retirar do saco com bastante cuidado e plantar essa mudinha. É valioso regar todos os dias durante o primeiro mês para que essa planta preserve a umidade e não desidrate no sol quente, além de futuramente entrar em decomposição e trazer nutrientes a mais para essa planta. Depois, é só curtir a sombra, a fruta e a floração desse novo membro da família”. explicou.

O projeto da Secretaria de Cidade Sustentável prossegue com distribuições gratuitas de mudas na próxima semana, sempre às quintas-feiras, a partir das 9h30.

Confira a programação de fevereiro:

02/02 – Barra (Lona Cultural Marielle Franco)

09/02 – Inoã (Habib's)

12/02 – Espraiado de Portas Abertas (Domingo)

16/02 – Itaipuaçu (Terminal)

23/02 – Caxito (Passarela)