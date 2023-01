Carrilhão de Cáfila - Foto: Divulgação

Carrilhão de CáfilaFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2023 09:01

Maricá - A Secretaria de Cultura de Maricá, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura, promove às 18h30 deste domingo (29/01) o espetáculo "Carrilhão” da Cáfila, na Lona Cultural de Itaipuaçu. A apresentação teatral e circense será aberta ao público em geral, com entrada gratuita e classificação livre. A atração marca os 15 anos do Coletivo Nopok.

“O circo-teatro é um multiculturalismo lúdico com jogos cativantes que atingem todo tipo de público. Para nós da Cultura ter um espetáculo desta qualidade em nossos equipamentos é uma alegria total!”, disse o secretário de Cultura, Sady Bianchin, ressaltando que temos que acreditar no poder transformador do fazer artístico, principalmente através do riso, da poesia, da música e do teatro.

O Coletivo Nopok foi criado em 2007 e é formado pela dupla Daniel Poittevin (URU) e Fernando Nicolini (BRA). O grupo se dedica na construção de uma linguagem própria dentro do universo do circo e da comicidade. Sua trajetória evidencia aspectos centrais para a elaboração do seu trabalho, como a mistura de linguagens e de habilidades, o contato direto com o espectador e a capacidade de adaptar-se a diferentes espaços e ocasiões. Nopok trabalha no sentido de reinventar, revigorar, fortalecer e manter viva a tradição dos artistas circenses no imaginário das pessoas e de resgatar a relação afetiva com o circo.