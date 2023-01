Escola Municipal Alcebíades Afonso Filho - Foto: Divulgação

Publicado 27/01/2023 14:54

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, convoca nesta segunda-feira (30/01), às 9h, os classificados no Processo Seletivo de Assistente de Alfabetização (voluntários) do Programa Tempo de Aprender a comparecerem na sede do órgão, na Rua Bacelar da Silva Bezerra, 105, Boa Vista, para a entrega e conferência de documentos.

A lista com a classificação foi publicada no Jornal Oficial de Maricá (JOM) n° 1409 (pág. 8 e 9), publicado em 23/01/2023 e está disponível no site da Prefeitura de Maricá: www.marica.rj.gov.br/jom. Os candidatos deverão se apresentar na data e horário específicos nessa publicação, portando os documentos (original e cópia). Os comprovantes de residência que não estiverem em nome do próprio candidato deverão estar acompanhados de declaração de residência emitida pelo terceiro, acompanhado de cópia do documento de identificação do declarante.

O não comparecimento na data e horário especificados implicará na perda do direito à vaga, que será ocupada somente para aqueles que apresentarem todos os documentos obrigatórios estabelecidos no edital. A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para o ingresso no Programa Tempo de Aprender ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretará a eliminação do candidato.

Programa Tempo de Aprender

O Tempo de Aprender é um programa de alfabetização abrangente do Ministério da Educação que tem o propósito de melhorar a qualidade da alfabetização em todas as escolas públicas do país. Para isso, o programa realiza ações que atuam para aprimorar a formação pedagógica e gerencial de docentes e gestores e disponibiliza materiais e recursos baseados em estudos científicos para alunos, professores e gestores educacionais.

O programa Tempo de Aprender propõe ações estruturadas em quatro eixos: Formação Continuada de Profissionais da Alfabetização, Apoio Pedagógico e Gerencial para a alfabetização, Aprimoramento das Avaliações da Alfabetização e a Valorização dos Profissionais da Alfabetização.