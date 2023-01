Automóvel que teve a placa clonada - Foto:João Patrício

Automóvel que teve a placa clonadaFoto:João Patrício

Publicado 27/01/2023 16:22 | Atualizado 27/01/2023 16:46

Maricá - Nesta sexta-feira (27) um automóvel foi apreendido por estar circulando com uma placa clonada na região central da cidade.

Foram os agentes do SEOP que identificaram o veículo e com a ajuda da Polícia Militar, conseguiu apreende-lo, o automóvel foi roubado em São Gonçalo e estava usando uma placa clonada do município de Osasco no estado de São Paulo.

Segundo relatos a história é a seguinte: um homem deu uma entrada de 11 mil reais no veículo, e parcelou a diferença, quando passou pela rodovia Amaral Peixoto (que cruza todo o município de Maricá) foi monitorado pelas câmeras de vigilância do município, e os agentes identificaram a clonagem.

Foi quando o SEOP e a PM foram atrás do veículo e do elemento que o dirigia, conseguiram abordar o carro e apreenderam o carro, e o motorista, que não teve sua identidade revelada.

O elemento foi levado a 82ª no centro de Maricá, juntamente com o automóvel. Em seguida foi conduzido a Central de Flagrantes.