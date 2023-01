Secretaria de Trânsito de Maricá aplica recorde de multas em 2022 - Foto: Katito carvalho

Secretaria de Trânsito de Maricá aplica recorde de multas em 2022Foto: Katito carvalho

Publicado 30/01/2023 12:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), aplicou 11.798 multas ao longo de 2022. As equipes também atuaram em 901 recursos, 552 ordens de serviço, 112 vistorias técnicas, 25 projetos de sinalização viária e na distribuição de 2.138 cartões de gratuidade de estacionamento.

“Em 2022, nós sinalizamos centenas de ruas e também repintamos várias outras que precisavam ser refeitas, sinalização horizontal e vertical com placas, colocação de lombadas, eixo, bordo, faixa de pedestre, ciclovia e ciclofaixa. A gente vem tentando sinalizar ao máximo, porque a cidade é muito extensa. Por isso, foi um ano bem corrido, mas também proveitoso”, explica o secretário de Trânsito, Marcinho da Construção.

Segundo ele, em alguns locais foi preciso apagar a antiga sinalização para executar mudanças importantes, como a implementação do sistema viário binário em bairros como Centro e Itaipuaçu.

“Iniciamos o sentido único para proporcionar mais mobilidade e dar segurança a condutores e pedestres. Além disso, fizemos várias ações operacionais em apoio a eventos e cotidianos no ordenamento diário. É muito importante destacar também nossas campanhas de educação para o trânsito, os recursos de multas que avaliamos e a distribuição dos cartões especiais para vagas exclusivas a pessoas com restrição de mobilidade. Foi um ano de muito trabalho, mas de grandes avanços. E em 2023 vamos avançar muito mais”, disse Marcinho.

Infrações geram multas

Entre as multas mais praticadas nas ruas da cidade estão estacionar o veículo no passeio (3.024) e conduzir motocicleta sem capacete de segurança (3.204). Como o princípio constitucional da defesa prévia garante que, antes de qualquer penalidade, motoristas e proprietários de veículos podem contestar a infração mesmo após a expedição da multa, recorrendo em primeira e segunda instâncias. Ao todo, 901 pessoas entraram com recurso. Dessas, foram 395 infrações e 592 trocas de real infrator (quando o proprietário é notificado, mas o condutor do veículo no momento da lavratura do auto de infração é outro).

Engenharia Viária

O setor de Engenharia Viária realizou 112 vistorias técnicas nos quatro distritos da cidade e concluiu 12 projetos de sinalização viária. Outros 13 projetos já estão sendo estudados. Entre os locais estão: a Estrada dos Cajueiros e a Orla de Itaipuaçu; a ponte de Ponta Negra; a Orla do Marine, em São José do Imbassaí; a Av. Gilberto Carvalho, em Inoã, e o Parque Linear, no Flamengo.

No bairro de Itaipuaçu, foram cerca de 500 cruzamentos sinalizados, visando reduzir o número de acidentes. Foi implementado ainda o sistema viário binário em diversas ruas do bairro, no trecho que compreende a Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) e a Rua Hélio Guapyassú de Sá (antiga Rua 66).

Apoio a eventos e distribuição de cartões

O setor Operacional atendeu a 552 ordens de serviços. Foram 106 apoios a eventos realizados na cidade; 196 ordens de serviço atendidas apoiando o trabalho da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), da Companhia de Saneamento de Maricá (Sanemar) e da Secretaria de Conservação, entre outras. Houve ainda 59 ordens de serviço de utilidade pública atendendo às concessionárias Enel e Águas do Rio, entre outras empresas, e 191 ordens de serviços de rotina, como rondas específicas.

Os atendimentos da Sectran também incluem a confecção e distribuição dos cartões gratuidade de estacionamento. Ao todo, foram 2138 cartões. Desses, 1.792 foram para idosos; 305 para pessoas com deficiência (PCD’s) e 41 para gestantes. Se comparado ao ano anterior, houve aumento de cerca de 200 cartões.

Campanhas Educativas

Ao longo de 2022, a Sectran realizou diversas ações educativas nos quatro distritos da cidade, muitas delas em parcerias com outros órgãos, como a Guarda Municipal de Maricá, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran) e a Operação Lei Seca.

Durante as campanhas, motoristas, motociclistas e pedestres foram orientados sobre a importância do uso do cinto de segurança e do capacete; de atravessar na faixa; não falar ao telefone enquanto se está ao volante; não beber se for dirigir; respeitar as leis de trânsito, as cores do semáforo e os orientadores de trânsito; entre outros.

As ações foram promovidas também em escolas e faculdades públicas e privadas da cidade. Além de palestras, os alunos receberam material informativo. Foi realizada ainda uma atividade especial em uma mini cidade montada no Centro Administrativo de Itaipuaçu e na Praça Orlando de Barros Pimentel. O projeto educativo oferecia um “dia de motorista” para que crianças vivenciassem a experiência de conduzir um veículo durante a Semana Nacional de Trânsito, que ocorreu entre os dias 18 e 25 de setembro de 2022.