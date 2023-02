Painel com os votos dos deputados na eleição para o novo presidente da Alerj - Divulgação / TV Alerj

Publicado 02/02/2023 19:58 | Atualizado 02/02/2023 20:16

Rio – O deputado Rodrigo Bacellar (PL) foi eleito o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), nesta tarde de quinta-feira (2), apoiado pelo governador Cláudio Castro. Após Jair Bittencourt, também do PL, retirar a sua candidatura ao posto instantes antes da votação, Bacellar tornou-se candidato único. Ele se elegeu com 56 votos e apenas 13 abstenções (veja lista completa abaixo).

Mais cedo, o presidente do Tribunal da Justiça, o desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, havia decidido, em caráter liminar, que a eleição deveria ser por voto secreto , diferente do que vinha acontecendo desde uma alteração feita no regimento interno da Alerj na época em que o presidente era o então deputado Sérgio Cabral (MDB), e que afasta a possibilidade de votação secreta para a Mesa Diretora.