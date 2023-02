Os estabelecimentos terão 15 dias para apresentar suas defesas - Procon-RJ

Publicado 02/02/2023 18:40 | Atualizado 02/02/2023 18:46

Rio - O Procon-RJ descartou, nesta quinta feira (2), meia tonelada de alimentos impróprios para consumo nas cidades de Nova Iguaçu, São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O objetivo da fiscalização era apurar denúncias recebidas e cumprir solicitações do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Foram fiscalizados 18 estabelecimentos entre supermercados, padarias, postos de combustíveis e hospitais.

Dos 15 mercados fiscalizados, 11 foram autuados após apresentar 231,2 kg de mercadorias vencidas e 248,9 kg de produtos sem qualquer especificação de validade, tornando o alimento impróprio e colocando em risco a saúde do consumidor. Dos 15 mercados fiscalizados, 11 foram autuados após apresentar 231,2 kg de mercadorias vencidas e 248,9 kg de produtos sem qualquer especificação de validade, tornando o alimento impróprio e colocando em risco a saúde do consumidor.

Um dos estabelecimentos teve o açougue interditado devido à falta de higiene e armazenamento inadequado. Agentes flagraram as carnes em contato direto com caixas e outros alimentos, além da presença de moscas no balcão expositor. Três responsáveis foram conduzidos pela Polícia Civil à Delegacia do Consumidor para prestar esclarecimentos.



"O estabelecimento que comercializa produtos impróprios para o consumo, atenta diretamente contra a saúde do consumidor, por isso é tão importante mantermos essas operações de forma constantes, até para que os fornecedores fiquem atentos às condições dos alimentos, buscando corrigir essas irregularidades que podem fazer com que os consumidores tenham a saúde comprometida", disse o presidente da autarquia, Cássio Coelho.



Nos postos, padarias e hospitais fiscalizados não foram encontradas irregularidades apontadas nas denúncias. Os estabelecimentos autuados terão 15 dias para apresentar a defesa.