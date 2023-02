Material apreendido foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca) - Divulgação

Material apreendido foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca)Divulgação

Publicado 02/02/2023 16:56 | Atualizado 02/02/2023 17:02

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam, nesta quarta-feira (1º), um homem de 19 anos e apreenderam três adolescentes pelo assalto a uma idosa no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. Com eles, foram encontrados cartões, uma faca e R$ 526 em espécie.

Segundo informações divulgadas, o único maior de idade do grupo foi avistado pelos policiais já detido por pedestres. Os agentes receberam então a informação de que ele, junto a outras cinco pessoas, havia roubado uma mulher de 67 anos nas proximidades.

A equipe do Segurança Presente conseguiu encontrar os demais suspeitos e levou todos os seis à 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), onde a vítima do roubo identificou quatro deles como autores do crime.

O grupo foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado. Todos os quatro permaneceram detidos, sendo o homem de 19 anos autuado por roubo e corrupção de menores, e os adolescentes, um de 17 anos e dois de 15, apenas por roubo.