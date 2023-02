Caso foi registrado na 11ª DP (Rocinha) - Divulgação/PCERJ

Publicado 02/02/2023 16:53

Rio - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso após bater, ameaçar e manter em cárcere privado a própria mãe na Comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (1º). Ele foi autuado por cinco crimes.

Segundo a Polícia Militar, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Rocinha e da Patrulha Maria da Penha foram acionados para a Rua Dionéia, onde uma mulher estaria sendo impedida de sair de casa pelo próprio filho.

No local, as equipes encontraram a vítima presa em um quarto. Ela informou aos policiais que, no mesmo dia, teria sido agredida e ameaçada pelo filho. Os dois foram conduzidos para a 11ªDP (Rocinha), onde o homem permaneceu preso.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por agressão, ameaça, injúria, extorsão e cárcere privado. A unidade também pediu à Justiça a conversão da prisão do suspeito para preventiva.