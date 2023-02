Primeiro megabloco no domingo - Arquivo O DIA

Publicado 02/02/2023 20:11

Rio - A Polícia Militar preparou um esquema especial de policiamento para o desfile do Bloco da Lexa, que será realizado neste domingo (5). A concentração começa por volta das 7h, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, para o primeiro megabloco do Carnaval carioca. Ao todo, 800 agentes reforçarão o esquema de segurança.

A corporação manterá os pontos de revista, estratégia que já foi utilizada no Réveillon deste ano. Serão 24 acessos ao longo das barreiras que cercam a área do desfile. Com isso, as equipes utilizarão detectores de metal para impedir a entrada de facas, tesouras e objeto perfurantes, além de recipientes de vidro.

A PM também contará com drones que transmitirão imagens em tempo real à sala de operações. Para observar a movimentação dos foliões, também serão montados cinco torres de observação.

O esquema contará com apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do Batalhão de Ação com Cães (BAC). Na área do desfile, equipes do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e das Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). Já as estações de metrô serão monitoradas pelo Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer).