Luana Nascimento Lemos, de 28 anos, foi vista pela última vez na Zona Norte do Rio, no último dia 25 - Divulgação

Publicado 02/02/2023 18:59



Rio - A mulher desaparecida há oito dias na Zona Norte do Rio a caminho da maternidade e encontrada na tarde desta quinta-feira (2) , na Praia de Copacabana, na Zona Sul, mentiu sobre a gravidez. Luana Nascimento de Lemos, de 28 anos, confessou aos investigadores da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) que perdeu o bebê no quarto mês de gestação, mas ficou envergonhada de contar a verdade.

Luana Lemos estava desaparecida desde o dia 25 de janeiro Reprodução

Segundo a prima de Luana, Lahoane Gonçalves, ela disse que entrou em depressão após o aborto espontâneo e escondeu a história por todo esse tempo.

"Quando a vi eu percebi que ela estava abalada psicologicamente, não conseguia formular uma frase. Ela perdeu o bebê com quatro meses e estava com vergonha de contar. Ela estava com depressão e queria fugir. Ficou esses dias todos na praia, desorientada, ela não está bem", disse Lahoane, que esteve com Luana na tarde desta quinta-feira (2).

Luana foi encontrada vestindo a mesma roupa que usava quando fugiu de casa. Ao fim do depoimento em sede policial, ela foi levada por familiares para casa, na Zona Norte, e vai passar por tratamento psicológico.

Os detalhes da suposta gravidez, segundo a família, não eram compartilhados com eles. Conforme apurado pela DDPA, responsável pelas investigações do caso, o hospital onde a mulher dizia ter feito o pré-natal e realizaria o parto alega que ela nunca foi atendida no local.

Diligências continuam em andamento para esclarecer todos os fatos e testemunhas também foram ouvidas.