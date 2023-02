Luana Lemos estava com data marcada para dar a luz a pequena Lara - Reprodução

Publicado 01/02/2023 14:48

Rio - Exatamente no dia que era para ser o mais feliz da vida de Luana Nascimento de Lemos, um sumiço inexplicável mexe com toda a família. Desde o dia 25 do último mês, Luana e a filha que estava pra nascer, Lara, estão desaparecidas. À procura do paradeiro, prima faz campanha nas redes sociais em busca de notícias que descubram o que aconteceu com a jovem de 28 anos.



Família pede informações do paradeiro de Luana Divulgação

Em contato com o DIA, a prima Lahoane Gonçalves contou, já que o namorado e pai da pequena Lara estava de serviço, uma tia iria encontrar a grávida no dia 25 de janeiro e acompanhá-la à maternidade. Ao chegar a casa de Luana, no bairro do Riachuelo, Zona Norte do Rio, a tia relatou em depoimento, que a reportagem teve acesso, ter encontrado o imóvel aberto, com as luzes acesas e roupas íntimas sujas de sangue no banheiro.



"A família inteira está completamente desesperada. A mãe dela está sobrevivendo à base de remédios. O pai da criança está muito nervoso também, apreensivo do que pode ter acontecido tanto a Luana, quanto a filha. Eu estou nessa saga nas redes sociais em busca de alguém que tenha visto ou saiba onde Luana e Lara possam estar", contou Lahoane.

A família afirma que Luana não tem qualquer envolvimento com crime, tampouco é usuária de drogas, como também não faz tratamento psicológico. Eles pedem que, qualquer um que tenha informações, de fato, a respeito do paradeiro ou o que aconteceu com Luana, ligue para o Disque Denúncia.

A Polícia Civil está investigando o caso e já afirmou já ter ido até a rua onde Luana mora para buscar câmeras de segurança que possam ter gravado algo que ajude a esclarecer o caso.