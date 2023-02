Homem foi preso na sua casa em Cosmos, na Zona Oeste - Divulgação

Publicado 01/02/2023 20:18 | Atualizado 01/02/2023 20:24

Rio - João Guilherme Miranda Proença, conhecido como Senhor John, foi preso nesta quarta-feira (1º) em uma residência no bairro de Cosmos, na Zona Oeste do Rio. Ele é suspeito de participar no homicídio de um homem no dia 20 de dezembro do ano passado. João Guilherme foi denunciado pela ex-mulher, que alegou que sofria ameaças dele.

Nesta terça-feira (31), a mulher foi até a 16ª DP (Barra da Tijuca) para prestar queixa contra o ex-companheiro dizendo que estava sendo ameaçada e perseguida. Ela comunicou aos agentes que João foi o responsável pelo homicídio de Daniel Estevam Japeti Moncorvo, na subida da Grota Funda, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, no dia 20 de dezembro de 2022.

A motivação do crime seria um desentendimento entre a vítima e o autor por causa de uma dívida de cerca de R$ 8 mil. Como Daniel insistiu em reaver o valor, o criminoso marcou um encontro dentro de um carro, onde também estava um comparsa, identificado como Pequeno.

Segundo a denúncia da mulher, John dirigia o carro quando Pequeno enforcou a vítima. Como o homem ainda estava vivo, John teria desferido golpes de faca em seu pescoço. Daniel morreu na hora e o corpo foi abandonado em uma calha na Avenida das Américas.

As informações passadas pela mulher para os agentes da 16ª DP (Barra da Tijuca) foram repassadas para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que já investigava o homicídio de Daniel. A ex-companheira de Jonh ainda conseguiu uma medida protetiva contra ele devido as ameaças e perseguições que relatou.

João Guilherme vai responder por homicídio e por porte ilegal de arma de fogo, já que foi encontrada uma arma dentro de sua casa. As investigações continuam em andamento para encontrar o outro suspeito do crime.