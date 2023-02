Pedro Cristiano Mendes Chaves, o Didico do Shangri-lá, foi preso nesta terça-feira - Divulgação / Portal dos Procurados

Pedro Cristiano Mendes Chaves, o Didico do Shangri-lá, foi preso nesta terça-feiraDivulgação / Portal dos Procurados

Publicado 01/02/2023 19:13

Rio - O miliciano Pedro Cristiano Mendes Chaves, conhecido como Didico do Shangri-Lá, foi preso na tarde de terça-feira (31), no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O foragido, de 47 anos, tem um histórico de sucessivas fugas do sistema prisional.

Preso pela primeira vez em 1996, Didico conseguiu escapar de diferentes presídios em quatro ocasiões. Em uma delas, em 2014, ele e outros quatro detentos serraram as grades do banheiro de uma cela e conseguiram aceso ao telhado da Cadeia Pública Cotrim Neto, em Japeri. Ele foi recapturado seis meses depois.

Em sua ficha criminal constam anotações pelos crimes de roubo, cárcere privado, organização criminosa, receptação, latrocínio e falsificação. Nesta terça, policiais militares da Corregedoria Geral receberam informações do Disque Denúncia e localizaram Didico na Rua Abílio Augusto Távora.

O miliciano foi conduzido à 56ª DP (Comendador Soares). Em seguida, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.