Procon Carioca notifica a Riocard por falhas no serviço de cadastramento no Bilhete Único Intermunicipal (BUI)Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 01/02/2023 20:10 | Atualizado 01/02/2023 20:19

Rio - O Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, notificou a Riocard por falha na prestação de serviço, em ação na estação Central do Brasil, no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira (1º).

Diante das informações de que a tarifa dos trens da SuperVia sofreria reajuste e passaria a custar R$ 7,40 a partir da quinta-feira da próxima semana (9), filas imensas se formaram na Central do Brasil com usuários que aguardavam atendimento para fazer o cadastramento no Bilhete Único Intermunicipal (BUI), com adesão à tarifa social para continuar pagando R$ 5.

Agentes do Procon Carioca, em parceria com representantes da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, constataram que não havia filas de prioridade para idoso ou PCD (pessoa com deficiência) e nem disponibilidade de banheiros. Os usuários esperavam durante horas para terem atendimento, entre outras questões, segundo o Procon.

O órgão deu ao Riocard o prazo de 48 horas para prestar esclarecimentos das seguintes questões:

- Quantos postos de atendimento para o cadastro na tarifa social foram disponibilizados na cidade do rio de janeiro? Especificar a quantidade de guichês e atendentes em cada posto;

- Qual o fluxo de atendimento em média dos consumidores?

- Com base na quantidade de consumidores cadastrados em 1º de fevereiro de 2023, quantos eram potenciais usuários do bilhete único intermunicipal com tarifa social?

- Qual plano de contingência diante da real demanda verificada nos atendimentos?

- Fornecer a escala de trabalho diária dos colaboradores nos postos;

- Em quais casos as cobranças para o cadastro e ativação do bilhete único intermunicipal são realizadas? Qual valor cobrado para emissão de 2ª via?

- Quando a operação especial para cadastro da tarifa social foi iniciada e quantos cadastros já foram realizados? Especificar o atendimento presencial e online;

- Como o atendimento para pessoas que necessitam de atendimento preferencial está sendo realizado?

- Houve casos de instabilidade no cadastro online? Fornecer relatório com data e horário;

- Está sendo fornecido acesso a banheiro e água?

O diretor executivo do instituto, Igor Costa, falou sobre a importância de o usuário ter seus direitos respeitados. "O Procon Carioca segue atento para que a prestação de serviço aconteça de forma que o consumidor não seja prejudicado", afirmou.