Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prende suspeitos de matar Ramon dos Santos Mendes em Campo Grande, Zona Oeste do Rio, em 2022Divulgação/ Polícia Civil

Publicado 01/02/2023 19:43

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta terça-feira (31), dois homens suspeitos de matar Ramon dos Santos Mendes em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Thiago Dias Alves e Erick Lemos da Cruz, com a ajuda de Wagner Luiz Coutinho Cameron de Sousa, que já está preso, teriam cometido o crime, em julho de 2022, motivados por uma desavença.

Thiago e a vítima, segundo os investigadores, tiveram uma discussão. Eles tinham o costume de praticar atos ilícitos em conjunto. A Polícia Civil não especificou qual tipo de delito eles praticavam.

Ainda segundo a especializada, a vítima foi perseguida pelo trio e executada em plena luz do dia na Estrada do Tingui. Imagens obtidas pela DHC mostram que Ramon tentou correr, enquanto os criminosos o perseguiam de carro. Ele não conseguiu fugir e foi executado no local.

Thiago e Erick tinham um mandado de prisão em aberto. Eles permanecem presos e já estão à disposição da Justiça.